Projekt : Musik – in Haan keine Frage des Geldes

Haan Mit ihrer Kooperation „Stark für Musik“ wollen die Bürgerstiftung für Haan und Gruiten sowie die Musikschule alle Kinder mitnehmen. Musikalische Bildung dürfe nicht am Geldbeutel scheitern.

Vor ziemlich genau zwei Jahren war er mit Thomas Krautwig, Leiter der Musikschule Haan, zusammengekommen, um erste Ideen für das Unterstützungsprojekt zu entwickeln, das nach den Corona-Beschränkungen auch eine Art Neustart in der Musikschule markiert. Unter der Mitarbeit von Joana Lottner, Leiterin der Haaner Gesamtschule, sowie Grundschulleiter Michael Jans nahm „Stark für Musik“ schließlich Form an.

Insbesondere den Lehrkräften für Musik an den Haaner Schulen sowie der Waldorf-Schule in Gruiten kommt eine wichtige Aufgabe zu, denn sie kennen nicht nur die musikalischen Talente ihrer Schüler, sondern können auch die Lebensverhältnisse der Familien meist gut einschätzen. Sie bilden mit dem Lehrer-Team an der Musikschule einen Arbeitskreis für die Auswahl, das Ansprechen der jeweiligen Familien sowie die Antragstellung. Dazu dient ein einfaches Formular, das so gut wie startklar ist und in wenigen Tagen auf der Homepage der Bürgerstiftung abgerufen werden kann. Darüber hinaus gibt es eine Verlinkung mit den Homepages der Schulen.