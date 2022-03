Neue Ausstellung in der alten Pumpstation in Haan : Niederhagen malt „Gesichtslandschaften“

Haan Der bekannte Haaner Künstler stellt ab dem 5. März in der alten Pumpstation aus. Die Vernissage ist am heutigen Samstag um 18 Uhr.

Auch großformatige Portraits hat der 1933 in Haan geborene Wolfgang Niederhagen geschaffen. „Portraits haben mich sehr interessiert“, erzählt der Künstler. Dabei waren es weniger die Leute selbst, die ihn dabei inspiriert haben, sondern ihre Gesichtszüge. „Gesichtslandschaften“, nennt er sie. Hier passende Modelle zu finden, war gar nicht so einfach. So wollte Niederhagen auch die „alte Frau Litsch“ (sie und ihr Bruder Jakob Litsch haben der Stadt Haan damals das Haus Stöcken vermacht) portraitieren. Allein, sie hat sich standhaft geweigert. „Ich habe sie mit einem Foto überlistet“, gibt Wolfgang Niederhagen zu. Ihr großformatiges Portrait entstand 1983 und ist nun Teil der Ausstellung „Menschen- und andere Bilder“, die Niederhagen ab dem 5. März in der Alten Pumpstation zeigen wird.

„Der Fokus liegt auf Menschen“, sagt der Künstler, der 2014 zum letzten Mal in der Alten Pumpstation ausgestellt hat. „Doch es wird auch andere Bilder zu sehen geben.“ Wie beispielsweise das verschneite Häuschen am Bach. Neben Ölgemälden werden auch Zeichnungen von Wolfgang Niederhagen gezeigt. Der Künstler, der zunächst als Graveur arbeitete, was allerdings seine zeichnerische Begabung nicht in gewünschtem Maß forderte, nahm Zeichenstunden bei Carl Barth. Diese weckten in dem jungen Mann den Wunsch, Kunst zu studieren, was er dann auch – allen vernünftigen Argumenten zum Trotz – an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Bruno Goller getan hat.