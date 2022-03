Neue Amtsleitung : Sie sorgt für Recht und Ordnung in Haan

Seit dem Jahreswechsel ist Andrea Kotthaus Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Andrea Kotthaus ist neue Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt. Die 38-Jährige freut sich über die neue Herausforderung – besonders auf die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die auch zu ihrem Aufgabenbereich zählt.

Seit dem 1. Januar leitet Andrea Kotthaus die Abteilung Recht und Ordnung im Haaner Rathaus. Damit tritt die Volljuristin die Nachfolge von Michael Rennert an, der nach rund 30 Jahren im vergangenen Herbst in den Ruhestand ging. Mittlerweile hat sich die 38-Jährige, die bis zuletzt drei Jahre lang Chefin im Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mettmann war, gut in der Gartenstadt eingelebt.

Ihren Wechsel von Mettmann nach Haan begründet Kotthaus damit, dass sie die Stellenausschreibung direkt angesprochen habe: interessant, besser dotiert und der Fachbereich Feuer- und Rettungswache komme noch hinzu – anders als in Mettmann. „Das ist eine neue Herausforderung für mich. Und ich freue mich darauf, Feuerwehrchef Carsten Schlipköter an meiner Seite zu wissen“, erläutert die neue Amtsleiterin. „Die Tätigkeit ist sehr vielfältig.“ Denn ihr neuer Aufgabenbereich umfasst außerdem die Fachbereiche Rechtsangelegenheiten, Ordnungs- und Einwohnerwesen sowie das Standesamt.

Info Das sind die Aufgaben des Ordnungsamtes Das Haaner Ordnungsamt ist für diese sechs Dienstleistungen zuständig: - Abgemeldete Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum - Abrechnung von Einsätzen der Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr - Angelegenheiten nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz - Anzeige von Sprengungen - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Kontakt ordnungsamt@stadt-haan.de oder Telefon:02129/911-0

Andrea Kotthaus stammt ursprünglich aus Wuppertal, studierte nach ihrem Abitur in Regensburg Jura, kehrte dann aber in ihrem Referendariat im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf mit dem Landgericht Wuppertal als Stammdienststelle in ihre Heimatstadt zurück. Nach dem Staatsexamen fing sie in der baden-württembergischen Kreisstadt Mosbach als Justiziarin an, ab 2014 leitete sie das Rechts- und Ordnungsamt.

Ihr Wunsch, zurück in die Heimat zu kehren, führte sie 2018 nach Mettmann, wo sie die vergangenen drei Jahre Ordnungsamtsleiterin war. „Ich freue mich total, dass wir jemanden gefunden haben, der 1:1 bei uns anfangen kann und den man nicht groß einarbeiten muss“, sagte Bürgermeisterin Bettina Warnecke bei der Vorstellung am Mittwoch. Als Ansprechpartnerin für jegliche Rechtsfragen, die in den Ämtern auftauchen, sei sie eine „tolle und wichtige Ratgeberin“.

Auch die rechtliche Regelung rund um das Corona-Virus gehört zu den Aufgabenbereichen von Andrea Kotthaus. Zusätzlich bindet der bevorstehende Bürgerentscheid zum Radschutzstreifen an der B228 am 13. März die Kapazitäten und Ressourcen ihres Amtes. „Aktuell liegen uns bereits 3300 Anträge auf eine Briefabstimmung für den Bürgerentscheid vor“, erklärt Kotthaus. Mit der Landtagswahl am 15. Mai stehe das nächste Ereignis bevor. Und auch wenn die Haaner Kirmes im September dieses Jahres noch weit entfernt scheint, gehen dafür bereits die ersten Anträge ein.