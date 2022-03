Mordkommission ermittelt : 67-Jährige in Haan getötet – Polizei nimmt Ehemann fest

Haan Der 68-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, teilte die Kreispolizei Mettmann mit. Er werde zurzeit noch vernommen. Über Hintergründe der mutmaßlichen Gewalttat könne man noch nichts mittteilen.

Gepflegte Vorgärten, Autos in Hauseinfahrten – es wohnt sich angenehm in der Gruitener Siedlung am Seilbahnweg. Mitten hinein in diese Idylle ist jedoch am Freitag der offenbar gewaltsame Tod einer 67-jährigen Anwohnerin geplatzt. Polizeibeamte haben den mutmaßlichen Tatort abgesperrt, Mitglieder der Spurensicherung gehen im Haus ein und aus. Sie sammeln Beweise und Indizien.