Haan : Stadt darf „Bauwagen“ nicht schließen

Haan Der Jugendhilfeausschuss sicherte den Fortbestand der Kita-Wander- und Erlebnisgruppe in der städtischen Kindertageseinrichtung Am Bollenberg.

Die Stadtverwaltung darf auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten bei der Kindergartenbedarfsplanung für das kommende Kita-Jahr zwar auch weiterhin die Wander- und Erlebnisgruppe in der städtischen Kindertageseinrichtung Am Bollenberg unter die Lupe nehmen – allerdings nicht mehr mit der Option, sie notfalls zu schließen. Dies legte der Jugendhilfeausschuss jetzt einstimmig fest. Die Stadtverwaltung hatte zuvor betont, eine Schließung zwar nur als Ultima Ratio zu erwägen – also als letzte Möglichkeit, wenn nichts anderes mehr infrage kommt –, doch das ging den Ausschussmitgliedern bereits zu weit. Die Wander- und Erlebnisgruppe in der Kita Bollenberg gibt es seit Sommer 2019. Ihr „Gruppenraum“ ist ein schmucker Bauwagen.