Corona-Lage am Freitag : 80.000 Menschen gelten im Kreis Mettmann als genesen

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet am Freitag 943 Neuinfektionen, die Inzidenz im Kreis Mettmann sinkt trotzdem weiter. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Freitag 11.471 Menschen im Kreis Mettmann, 162 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 1049 (82 neu infiziert), in Haan 723 (58 neu), in Heiligenhaus 590 (62 neu), in Hilden 1214 (114 neu), in Langenfeld 1574 (144 neu), in Mettmann 898 (63 neu), in Monheim 9335 (55 neu), in Ratingen 2113 (183 neu), in Velbert 1778 (140 neu), in Wülfrath 597 (42 neu). Insgesamt meldet der Kreis 943 Neuinfektionen.