Bauhof Haan setzt Zeichen : Stadt Haan pflanzt ukrainische Flagge aus 600 Blumen

300 gelbe und 300 blaue Stiefmütterchen bilden die ukrainische Flagge in der Haaner Innenstadt. Foto: Stadt Haan

Haan Die Mitarbeiter des Haaner Bauhofs haben am Freitag Blumen in den Farben der ukrainischen Flagge am Alten Markt in der Innenstadt gepflanzt.

Seit einigen Tagen weht bereits die ukrainische Flagge vor dem Haaner Rathaus – am Freitag ist eine weitere Solidaritätsbekundung dazugekommen: Mitarbeiter des Bauhofs haben in der Innenstadt ein Beet mit Blumen in den Farben der ukrainischen Flagge bepflanzt.

Die Idee stammt von den Mitarbeitern selbst, die damit ein Zeichen setzen möchten, erklärt Stadtsprecherin Sonja Kunders. 600 Stiefmütterchen zieren das etwa 20 Quadratmeter große Beet am Alten Markt in Haan. 300 gelbe und 300 blaue.

Weitere Blumen sollen die Flagge aus Pflanzen umrahmen. „Sie werden allerdings erst am Montag geliefert“, erklärt Sonja Kunders weiter. Die Randblumen sollen ebenfalls in den Farben der ukrainischen Flagge haben.

Bislang sind bereits acht Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Haan angekommen. In den kommenden Tagen und Woche dürfte die Zahl deutlich ansteigen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Gartenstadt ist riesig: Schon wenige Minuten nach Veröffentlichung der Mail-Adresse wohnungshilfe-ukraine@stadt-haan.de gingen die ersten Unterkunftsangebote ein. „Die Stadtverwaltung bereitet sich auf die kurzfristige Versorgung von 40 weiteren Vertriebenen vor. Es liegen inzwischen rund 40 Wohnungsangebote unterschiedlicher Art vor – von Wohngemeinschaften über Gästezimmer und Häusern zur vorübergehenden Nutzung. Außerdem haben sich bereits neun Dolmetscher bei der Stadtverwaltung gemeldet“, erklärt Sonja Kunders.

(tobi)