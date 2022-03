Haan : 40 Wohnangebote für Flüchtlinge

In Deutschland kommen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine an. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Haan Acht Kriegsvertriebene aus der Ukraine sind bislang in Haan eingetroffen. Die Hilfsbereitschaft der Haaner sei überwältigend, freut sich Bürgermeisterin Bettina Warnecke.

Auf die Hilfsbereitschaft der Haaner ist Verlass. Dies hat die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine jetzt betont. Schon wenige Minuten nach Veröffentlichung der Mail-Adresse wohnungshilfe-ukraine@stadt-haan.de seien die ersten Unterkunftsangebote für Kriegsvertriebene eingegangen, heißt es in dem Schreiben. Auch seien beim Amt für Soziales und Integration bereits viele Meldungen von Freiwilligen eingegangen, die beim Dolmetschen helfen möchten.