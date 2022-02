Musikschule in Radevormwald : Abschiedsfeier für Bert Fastenrath

Mit Musik wurde Bert Fastenrath, Leiter der Musikschule, am Samstag verabschiedet. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald In der Aula an der Hermannstraße trafen sich am Samstag Dozenten, ehemalige Schüler, Wegbegleiter und Vorstandsmitglieder. Den musikalischen Auftakt übernahm die Popband der ehemaligen Realschule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Bert Fastenrath wurde am Samstagvormittag offiziell verabschiedet. Zusammen mit Michael Borner hat er die Radevormwalder Musikschule seit 1990 geleitet, jetzt scheidet er aus dem Leitungsteam aus. Freiberuflich wird Fastenrath weiterhin Gitarre unterrichten. Zu der Feier in der Aula an der Hermannstraße kamen viele Dozenten, ehemalige Schüler, Wegbegleiter und Vorstandsmitglieder. Die Vorsitzenden Jürgen Greif und Dr. Hans-Jürgen Trapp bedankten sich bei Fastenrath für dessen unermüdlichen Einsatz als Leiter.

Den musikalischen Auftakt übernahm die Popband der ehemaligen Realschule, die aus der Zusammenarbeit mit der Musikschule hervorgegangen ist. „Heute ist ein besonderer Tag. Fastenrath und Borner haben das Musikschulschiff in den vergangenen Jahren durch alle Wetterlagen gelenkt und sich immer gut ergänzt. Viele Erfolge der Schule sind der Verdienst dieses Teams“, sagte Greif und dachte dabei auch an die Gitarrenwoche, die Big-Band sowie die Erfolge bei „Jugend musiziert“. Das Leitungsteam mit Fastenrath bezeichnete Borner als „demokratische Leitung“. Mit Fastenrath hatte er einen Freund und Kollegen an seiner Seite.

Während der Abschiedsfeier zeigte Borner alte Bilder, die ihn und Fastenrath bei der Vertragsunterzeichnung in der Musikschule zeigten. „Als ich mir das Unterrichten noch nicht vorstellen konnte, hattest du bereits Vorarbeit geleistet. Die demokratische Spielweise, wie wir sie aus dem Jazz kennen, hast du in unsere Leitung der Schule übertragen. Seit 1990 war die Musikschule unsere Band“, sagte Borner. Als die Musikschule im Aufbau war, kämpfte das Leitungsteam immer wieder gegen die bergische Sturheit an. „Radevormwald war eher für sportliche Traditionen bekannt und nicht wirklich eine Kulturstadt“, erinnerte sich Borner. Als Team haben er und Fastenrath wesentlich zur kulturellen und sozialen Entwicklung der Kleinstadt beigetragen.

Fastenrath bedankte sich bei seinem Weggefährten für seine „Loyalität und Weitsicht“. „Musikschulleiter ist kein Ausbildungsberuf. Man muss seinen eigenen Stil finden, und wir haben unseren gefunden“, sagte Fastenrath. Der verlängerte Arm des Leitungsteams war in all den Jahren Regina Kühn, die das Sekretariat der Musikschule leitet und für alle Dozenten, Schüler und Eltern eine wichtige Ansprechpartnerin ist. Sie und andere Mitarbeiter der Musikschule richten sich in persönlichen Briefen an Fastenrath. Das große Buch, gefüllt mit Erinnerungen und Wünschen für die Zukunft, wurde ihm übergeben.