Advents-Tradition in Haan : Singen unter dem Weihnachtsbaum

Haan Seit einem Vierteljahrhundert gibt es in Gruiten-Dorf die Tradition des offenen Singens an den Adventssonntagen.

Seit 25 Jahren ist die geschmückte Tanne auf dem Gruitener Dorfanger an den Adventsnachmittagen Treffpunkt zum offenen Singen. Sonntag – ausnahmsweise zwischen Bürgersaal und St. Nikolaus-Kirche – gestalteten der Männergesangverein Gruiten und der sein 125-jähriges Bestehen feiernde Posaunenchor das Adventssingen. Am 2. Adventssonntag findet die Veranstaltung – mangels Chor – in der evangelisch-reformierten Dorfkirche unter Leitung von Dirk Schwabeland statt. Am 3. Advent gestaltet der Chor „Cäcilia“ das Singen, zu dem sich auch St. Nikolaus mit Knecht Ruprecht angesagt haben. Am 4. Advent stimmt der Posaunenchor die Besucher auf das Fest ein. Am 3. und 4. Advent hält das Jugendrotkreuz Gruiten Glühwein und Kakao für die Besucher bereit.