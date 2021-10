Konzert in Wegberger Kirche : Don Kosaken Chor Serge Jaroff begeistert

Der damals jüngste Chorsänger Wanja Hlibka war bereits vom Chorgründer Serge Jaroff als sein Nachfolger. So führt er heute den Don Kosaken Chor in der Tradition Serge Jaroffs weiter. Foto: Opus 512 Foto: Opus 512

Wegberg Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff begeisterte jetzt das Publikum in der St. Vincentius Kirche in Beek mit einem musikalischen Abend.

Auf Einladung des Kulturförderkreises OPUS 512 in Wegberg gastierte der Männerchor in der Kirche St. Vincentius Beeck. Im voll besetzten Kirchenraum erwartete das Publikum die Sänger unter dem heutigen Chef Wanja Hlibka . Der damals jüngste Chorsänger Wanja Hlibka war bereits vom Chorgründer Serge Jaroff als sein Nachfolger bestimmt und auf diese Aufgabe vorbereitet worden. Und so führt er heute den Don Kosaken Chor in der Tradition Serge Jaroffs weiter.

Ohne Zugaben ließ das begeisterte Publikum die Don Kosaken nicht gehen. Mit Johannes Brahms „Guten Abend gute Nacht“ in deutscher Sprache kehrte nach den temperamentvollen Vorträgen zunächst Ruhe in den Kirchenraum. Noch stiller wurde es mit der zweiten Zugabe „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Dmytri Bortniansky. Mit einem piano beginnend, steigerte sich der Chor, die einzelnen Stimmlagen betonend, zu einem voluminösen forte, um dann sofort wieder in ein piano zurückzukehren. Minutenlanger, stehender Applaus und Bravo-Rufe waren der Dank des Publikums an den Männerchor Don Kosaken.