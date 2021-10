Aktion in Gruiten : Bürgerverein schenkt Schülern Lesekonten

Haan Seit mehr als 20 Jahren überreicht der Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten (BVV) den Gruitener Zweitklässlern einen Gutschein für eine kostenlose Mitgliedschaft in der Haaner Stadtbücherei.

In diesem Jahr wurden nicht nur die Zweitklässler bedacht. „Im vergangenen Jahr musste unsere langjährige Tradition coronabedingt ausfallen, weshalb sie in diesem Jahr an die Schüler der zweiten und dritten Klasse geht“, erklärte Wolfgang Stötzner, Vorsitzender des BVV bei der Übergabe in der Stadtbücherei. So wurden am Dienstag insgesamt 91 Gutscheine im Wert von 455 Euro an die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten, Prälat-Marschall-Straße 65, verteilt. Mehr als 600 Schüler haben so in den vergangenen Jahren ein Lesekonto durch den BVV erhalten. Das Angebot der Stadtbücherei ein Jahr lang zu nutzen, kostet ansonsten fünf Euro. Mit dem Bibliotheksausweis können die Kunden in den Standorten Haan und Gruiten rund 30.000 Medien nutzen, darunter nicht nur Bücher, sondern auch CDs, DVDs, Tonie-Figuren, Brettspiele, Spielekonsolen oder Zeitschriften.