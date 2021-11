Nach den Überschwemmungen in Gruiten : Stadt-Sparkasse spendet für Flutopfer

Sparkassen-Vorstand Udo Vierdag (links) übergibt die Spende für die Flutopfer in Gruiten an den Bürger- und Verkehrsvereins-Vorsitzenden Wolfgang Stötzner. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Rund vier Monate nach dem Hochwasser scheinen die Schäden in Gruiten-Dorf beseitigt zu sein. Doch die rund 60 betroffenen Familien haben noch immer mit den Auswirkungen zu kämpfen.

Beim Blick ins Herz von Gruiten-Dorf erinnert kaum noch etwas an die verheerende Nacht vom 14. auf den 15. Juli, als die Düssel das denkmalgeschützte Örtchen überflutete. Die Bilder jener Nacht haben sich auch in Stötzners Erinnerung eingemeißelt. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen und so etwas habe ich in fast 70 Jahren zuvor nicht erlebt“, sagt der Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins Gruiten betroffen.