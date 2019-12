Weihnachtsmärkte in Gruiten-Dorf : Doppelter Weihnachtsgruß aus Gruiten

Haan Die Weihnachtsmärkte im Bürgersaal und auf der Pastor-Vömel-Straße ergänzten sich prima und stimmten auf die Adventszeit ein.

An allen Ecken herrschte am Wochenende in Gruiten adventliche Stimmung. Den Bürgersaal und drumherum hatten die Gruitener Bürger so traumhaft schön geschmückt, dass es dem Besucher beim Betreten fast den Atem verschlug. Und das Weihnachtsdorf in Gruiten-Dorf an der Pastor-Vömel Straße, in dessen Holzhäuser Künstler, Köche und Kreative aus dem ganzen Land werkelten, ergänzte alle Weihnachtsmarkt-Wünsche.