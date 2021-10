Konzert in Wülfrath : Klassischer Lieder-Abend zum Advent im Paul-Ludowigs-Haus

Wülfrath Das Konzert am 27. November ersetzt die Velberter Opern-Gala. Zahlreiche Solisten wollen auftreten. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Weil wegen der Corona-Pandemie die siebte Velberter Opern-Gala in der Apostelkirche in Absprache mit der Kirchengemeinde Velbert-Dalbecksbaum bereits mehrfach verschoben werden musste und die Apostelkirche weiterhin nicht zur Verfügung steht, wurde nun das Paul Ludowigs-Haus als Ersatzort für ein Konzert ausgewählt. Die Konzert-Organisatoren Stephen Harrison, Operndirektor der Deutschen Oper am Rhein , und Event-Manager Karl-Heinz Nacke laden nun gemeinsam mit den Opern-Solisten zu einem „Konzert im Advent“ ein.

Aufführungstermin ist Samstag, 27. November, 15 Uhr, im Paul Ludowigs-Haus in Rohdenhaus, an der Adresse Am Sportplatz 26. Bekanntermaßen finden hier seit Jahren die großen Wülfrather Neujahrskonzerte (480 Plätze) statt. Einen Tag vor dem ersten Advent dürfen sich Gäste, so kündigen es die beiden Veranstalter an, auf „eine wundervolle Einstimmung in die Vorweihnachtszeit“ freuen. Natürlich folgen mehrere Opern-Solisten der Einladung von Stephen Harrison.