Überfall auf Innogy-Manager in Haan : Verdächtiger von Säureanschlag kommt frei

Haan Nach dem Säureanschlag auf den Innogy-Vorstand Bernhard Günther vor gut eineinhalb Jahren kommt ein Tatverdächtiger wieder auf freien Fuß. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Der Innogy-Finanzchef war am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf von Vermummten überfallen und mit hochkonzentrierter Säure übergossen worden. Im Oktober dieses Jahres war in Köln ein 32-jähriger Verdächtiger festgenommen worden.