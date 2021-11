Freizeit in Schwalmtal : Mundart mit Mehrwert - So läuft der „Neller Advent“

Die „Määrtschpatzen“ proben für den „Neller Advent“. Foto: T. Voehrs Foto: Thorsten Voehrs/T. Voehrs

Schwalmtal Nach einem Jahr Corona-Pause freuen sich die Määrtschpatzen auf die beiden Aufführungen Ende November. Was sich in diesem Jahr ändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein munterer Mix aus Mundart, Swing, klassischen Weihnachtsliedern sowie humorvollen und besinnlichen Beiträgen: Das ist der „Neller Advent“. Und ihn soll es in diesem Jahr wieder geben.

Die „Määrtschpatzen“, eine Gruppe rund um Ideengeber und Waldniels Heimatvereinsvorsitzenden Klaus Müller, bringen das vorweihnachtliche Spektakel seit 2014 auf die Bühne.

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr planen sie jetzt wieder zwei Veranstaltungen in der Woche vor dem ersten Advent: am Mittwoch, 24. November, und am Donnerstag, 25. November; sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Zutritt hat nur, wer eine der kostenfrei abgegebenen Platzkarten vorweisen kann.

Was alles neu ist: die Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2, als Veranstaltungsort. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Zuschauer sind uns sehr wichtig“, sagt Schpatzenvater Klaus Müller. Man achte auf die Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind (2G-Regel). „Ein entsprechendes Formular bekommen unsere Gäste mit der Eintrittskarte“ erklärt Swingschpatz Usch Freitag. „Das kann dann zu Hause in Ruhe ausgefüllt und zur Veranstaltung mitgebracht werden.“ Um Menschenansammlungen zu verhindern, „verzichten wir auf eine Pause sowie auf Glühwein und Spekulatius“, kündigt Uta Krüger, Moderatorin des „Neller Advents“ und Bibliotheksleiterin, an.

Und das Programm? „Das wird wieder großartig“, sagt Usch Freitag augenzwinkernd. Denn: „Die Musikschpatzen haben Nachwuchs bekommen und wir alle haben so viele Ideen, dass wir eine Woche durchspielen könnten.“

Besucher können sich nicht nur auf Mundart und Musik, Heiteres und Besinnliches freuen: Sie können mit einer Spende auch bedürftige Menschen in Schwalmtal unterstützen. Durch die Veranstaltungen „Neller Advent“ ist bereits einiges an Hilfe möglich gewesen: Im Jahr 2019 konnten die „Määrtschpatzen“ rund 4860 Euro verteilen und damit 37 Familien zu einem schönen Weihnachtsfest verhelfen. Außerdem spendeten sie noch 310 Euro an das Förderzentrum West in Schwalmtal-Amern.