Haan : 250 Schüler streiken fürs Klima

FFF-Demo in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan (pec) Unter dem Motto „NeustartKlima“ demonstrierten am Freitag um 12 Uhr am Alten Markt rund 250 Schüler und andere Mitstreiter. Sie zogen eine Runde durch die Stadt. Das Ziel, noch einmal mehr Protestler auf die Straße zu bringen, als zuletzt am 20. September, als mehr als 500 Demonstranten unterwegs waren, hat die örtliches „Fridays-For-Future“-Bewegung damit zwar knapp verpasst – dennoch waren die Organisatoren nicht unzufrieden.

Von Peter Clement