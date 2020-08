Haan : Rathauspläne sind eine Woche lang ausgestellt

Der Künstler Alfred Kruchen hat den preisgekrönten Entwurf für das neue Haaner Rathaus gefunden. Foto: Alfred Kruchen

Haan Die Planungen für den Haaner Rathausneubau kommen voran. Zwischen dem unteren Neuen Markt und dem Schillerpark soll in den nächsten Jahren der neue Sitz der Stadtverwaltung entstehen, in dem auch neue Räumlichkeiten für die Volkshochschule geschaffen werden und an den auch eine neue Polizeiwache angeschlossen werden soll.

Am Donnerstag, 13. August, tagt das Preisgericht des ausgeschriebenen Architekten-Wettbewerbes. Fünf Fachpreisrichter (Architekten und Stadtplaner) und vier Sachpreisrichter (Vertreter der Verwaltung und des Rates) werden die eingereichten Pläne und Modelle bewerten.

Vom 14. bis 20. August, jeweils 10 bis 16 Uhr, haben alle interessierten Bürger die Gelegenheit, sich die Entwürfe anzusehen. Sie sind ausgestellt in der Alten Pumpstation, Düsseldorfer Straße/Alte Pumpstation. Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie können nur maximal 28 Personen die Ausstellung gleichzeitig besuchen. Daher könne es mitunter zu Wartezeiten kommen, teilte Stadtsprecherin Sonja Kunders mit. Die Besucher werden gebeten an die Einhaltung der Corona-Bestimmungen (Mund-Nasen-Schutz, Handdesinfektion, Abstand) zu denken.