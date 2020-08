Corona-Zahlen für Donnerstag : Deutlich mehr Infektionsfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist von Mittwoch auf Donnerstag um 16 angestiegen und nun wieder höher als 100. Den höchsten Zuwachs – um 11 Fälle – gab es in der Stadt Mettmann.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 102 Infizierte (Mittwoch 86). Davon leben in Erkrath 2 (minus 1), in Haan 3, in Heiligenhaus 19 (plus 5), in Hilden 7 (plus 2), in Langenfeld 7 (plus 1), in Mettmann 18 (plus 11), in Monheim 8, in Ratingen 22 (minus 3), in Velbert 16 (plus 1) und in Wülfrath 0.