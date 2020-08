Kommunalwahlkampf : Plakatstreit: „Gespielte Empörung“

Haan Der fraktionslose Haaner Ratspolitiker Peter Schniewind unterstützt die Idee eines Verzichts auf Straßenplakate. Er kritisiert die Altparteien und erinnert an eine „Wild-West“-Plakatierung der SPD 2004.

„Da lachen ja die Hühner“, kontert Schniewind. 2004 habe er – damals noch Mitglied der WLH – seinen ersten Kommunalwahlkampf bestritten: „Die Flut von Wahlplakaten der SPD an allen möglichen und unmöglichen Stellen dürfte noch vielen in Erinnerung sein“, sagt Schniewind. Die Sozialdemokraten hätten eine Firma beauftragt gehabt, die Plakate zu hängen und es nicht in ihrer Verantwortung gesehen, die Vorschriften an diese weiterzugeben: „Es war Wild-West, was da geschah.“ Der jetzige Vorschlag der WLH sei dagegen zeitgerecht zum Runden Tisch Klimaschutz aufgebracht worden.