Fälschungen in Baden-Württemberg : Zahnarzt muss wegen falscher Maskenpflichtatteste rund 21.000 Euro zahlen

Fälschungen in Baden-Württemberg

Offenburg Im baden-württembergischen Offenburg ist ein Zahnarzt zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden, weil er massenhaft falsche Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht ausgestellt hatte.

Wegen Ausstellung falscher Atteste im Zusammenhang mit der Maskenpflicht ist ein Zahnarzt aus Baden-Württemberg per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von rund 21.000 Euro verurteilt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Offenburg am Freitag mit. Der von ihr beantragte Strafbefehl wurde vom zuständigen Richter demnach erlassen und ist bereits rechtskräftig. Laut Anklage geht es um "zahlreiche Fälle", in denen der Arzt falsche Atteste ausstellte.