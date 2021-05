Zusage vom Land : Leverkusen erhält 960 Impfdosen für Corona-Hotspots

In den kommenden Tagen wird auch in ausgesuchten Stadtteilen geimpft. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Leverkusen Das Land NRW hat der Stadtverwaltung mündlich mitgeteilt, dass das Leverkusener Konzept für sozialraumbezogene Impfungen grundsätzlich auf Zustimmung stößt. Die Stadt könne die Planungen jetzt umsetzen, berichtet die Verwaltung.

Die Verimpfung dieser 930 Impfdosen erfolgt durch die mobilen Teams des Impfzentrums über drei Impfstellen mit je 310 Dosen. In den beiden Stadtteilen mit den höchsten Inzidenzen, Manfort und Rheindorf, wird jeweils eine Impfstelle eingerichtet, in Manfort ist das voraussichtlich die säkularisierte Kirche an der Scharnhorststraße, in Rheindorf die Katholische Kirche „Zum Heiligen Kreuz“. Weitere Impfungen werden in der „Mesxhidi Aksa Moschee“ in Küppersteg durchgeführt.