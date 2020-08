Awo-Treff Haan : „Essen auf Rädern“: Nachfrage steigt deutlich

Haan Der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Haan beziffert den Zuwachs mit 40 Prozent. Eine weitere Ausliefer-Kraft wird gesucht. Es ist beileibe nicht die einzige neue Entwicklung in Folge der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie und ihre Restriktionen haben konsequenterweise auch Einfluss auf die Arbeit im Haaner Awo-Treff für Alt und Jung an der Breidenhofer Straße 7. Frieder Angern kann sich noch gut daran erinnern, wie nach einem Telefonat mit Bürgermeisterin Bettina Warnecke ab dem 16. März die Schließung unumgänglich war. „Seitdem hängen bei uns draußen die Schilder, die den Kontakt zum Team zunächst auf Telefon und E-Mail beschränkten“, so der Vorsitzende des Awo-Ortsvereins in Haan, der jedoch stolz ist, dass sein Team nicht in Kurzarbeit musste und weiterhin für alte Menschen da war.