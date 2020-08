Haan : Runder Tisch Klimaschutz trifft sich

Haan Wer am Dienstag, 18. August, die öffentliche Sitzung des Runden Tisches Klimaschutz – Beginn ist um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Walder Straße – verfolgen will, muss sich bis Freitag, 14. August dafür angemeldet haben das ist möglich per E-Mail an „paulina.betthaus@stadt-haan.de“ oder per Telefon unter 02129 911 241. Denn wegen der Corona-Vorgaben steht nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung.

Das nach dem Ratsbeschluss vom Juli 2019 gegründete Gremium trat im Februar 2020 erstmals zusammen. Damals wurde zunächst über Ziele und Aufgaben gesprochen und darüber, wie die Arbeit mit der Entwicklung der Haaner Nachhaltigkeitsstrategie (Global Nachhaltige Kommune NRW) verbunden werden kann. Zudem wurde ein Vorschlag für eine Geschäftsordnung intensiv diskutiert, ohne diese jedoch in eine beschlussfähige Fassung zu bringen. Deshalb steht die Geschäftsordnung auch diesmal im Aufgabenheft. Zudem soll über einen Bürgerantrag zum Klimanotstand vom 10. Juni 2019 sowie einen Antrag der WLH zur „Einberufung „Runder Tisch Klimaschutz“ - konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen des Wahlkampfes“ beraten werden. Vor einigen Wochen hatte die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt sich vom Runden Tisch zurückgezogen, weil es bislang noch nicht zu einer sachlichen Arbeit gekommen ist.