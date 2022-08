Haan : Fünf Sterne für das Diabeteszentrum

Haan Als eine von 13 Diabeteskliniken bundesweit wurde dem Diabeteszentrum Rheinland Haan jetzt erneut die höchste Auszeichnung des Berufsverbandes verliehen. Er will gute diabetologische Versorgung für Patienten so transparent wie möglich machen.

Dass Diabetes längst eine Volkskrankheit ist, lässt sich nicht leugnen. Mehr als sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland an „Zucker“. Diabetes ist aber auch tückisch. „Ein schlecht eingestellter Zuckerspiegel kann schwerwiegende Folgen wie Nerven- oder Gefäßschädigungen haben, die dann wiederum zu Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Nierenversagen führen können“ sagt Dr. Ingo Röhrig, Chefarzt des Diabeteszentrums Rheinland Haan, das zum St. Josef Krankenhaus gehört und – eine Besonderheit unter den ausgezeichneten Kliniken – auch die dortigen stationären Patientinnen und Patienten betreut. Fünf Sterne – analog zu den Hotelkategorien – ist die Leistung des Diabeteszentrums Rheinland Haan dem Berufsverband deutscher Diabteskliniken wert. Zwölf weitere wurden bundesweit ebenso ausgezeichnet.

Corona hat auch in der Diabetologie Spuren hinterlassen. „Viele – nicht nur Diabetiker – haben an Gewicht zugelegt, im Schnitt fast sechs Kilogramm“, sagt Röhrig. Das hat Auswirkungen auf den Blutzucker. Wenn dann auch noch die Kontrolluntersuchungen beim Diabetologen geschoben wurden, arbeite man heute gemeinsam mit den Patienten an den teils schwerwiegenden Folgen.

Diabetes mellitus ist eine komplexe Krankheit mit unterschiedlichen Ausprägungen. Vor allem die Zahl derer, die an Typ-2-Diabetes leiden, steigt in Deutschland rasant. Häufig verursacht Diabetes zunächst keine Beschwerden, deshalb macht sich Ingo Röhrig auch für das Screening stark. Jeder, der in Haan stationär aufgenommen wird, erhält einen Blutzuckercheck. Immer wieder werden so Erkrankungen festgestellt. „Wir können dann schon während des Klinikaufenthaltes mit der optimalen Einstellung des Blutzuckers beginnen und damit Folgeerkrankungen wie chronische Wunden oder Nierenschäden verhindern“, sagt der Chefarzt.