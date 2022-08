Gesundheit in Mettmann : Sie checkt die Blutbahnen ihrer Patienten ganz genau

cktMettmann Deise dos Santos Menke sagt: „Wir betrachten den Patienten ganzheitlich.“ Ab einem gewissen Alter seien Menschen mit Diabetes, einem hohen Cholesterin oder Bluthochdruck einem höheren Risiko ausgesetzt, eine Gefäßkrankheit zu erleiden.

Die gebürtige Brasilianerin und Mutter zweier Kinder kam vor 22 Jahren nach Deutschland, besaß zu diesem Zeitpunkt bereits einen Berufsabschluss als Krankenschwester und studierte dann an der Universität in Düsseldorf Medizin. „Ich war schon immer von der Herzchirurgie fasziniert und mein Plan war es eigentlich, Herzchirurgin zu werden“, erzählt sie. Während sie diesen Plan am Herzzentrum in Wuppertal verfolgte, ergaben sich erste Berührungspunkte mit der Gefäßchirurgie. Es folgte die Ausbildung zur Fachärztin in Haan und nun ist Deise dos Santos Menke Oberärztin am EVK Mettmann.