Viele Pfleger und Ärzte haben Corona : Düsseldorfer Krankenhäuser schließen wegen hoher Krankenstände Stationen

Wegen der hohen Krankenstände bleiben einige Stationen geschlossen. Foto: dpa/Barbara Gindl

Düsseldorf An vielen Krankenhäusern in Düsseldorf ist die Zahl der Krankmeldungen wegen Corona in die Höhe geschossen. Behandlungen und Operationen werden verschoben. So kritisch ist die Lage an den einzelnen Häusern.