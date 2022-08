Yachtunfall vor Sardinien : Familie und Freunde trauern um Unternehmer Dean Kronsbein aus Hilden

Hilden Der geschäftsführende Gesellschafter der Hildener „Ultrafilter“ GmbH starb bei einem Bootsunfall vor der Küste Sardiniens. Der Unternehmer lebte zuletzt in England.

Druckluft ist im Handwerk und in der Industrie als Energiequelle für Werkzeuge und Maschinen unumgänglich. In Krankenhäusern oder zur Belüftung von Tanks in Molkereien oder Brauereien und erst recht in Operationssälen oder in der Raumfahrt kommt es auf extrem reine Luft an. Dies in höchster Qualität zu gewährleisten, blieb auch unter der Leitung von Dean Kronsbein oberstes Ziel. 1986 ergriff der Diplom-Ingenieur die Initiative zu einer strategischen Weichenstellung und gründete die „ultratrockner Energietechnik GmbH“, mit der Maßgabe innovative Adsorptionstrockner zu entwickeln und zu produzieren. Sie reduzieren den Energiebedarf um 50 Prozent. In den folgenden Jahren wurde „ultratrockner“ zum international führenden Hersteller dieser Produkte.