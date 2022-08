Haan : Adlerstraße: Die Sportler kehren zurück

Rückbau der Sporthalle Adlerstraße: (v.l.) Martin Blau und Achim Görke (beide Unitas) bauen Betten ab und verpacken sie für den Transport. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im Frühjahr hatte die Stadt Haan die Sporthalle des Gymnasiums als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Dort übernachten musste aber letztlich niemand.

Dutzende eingepackte Matratzen türmten sich am Montag in der Sporthalle ebenso wie unzählige OSB-Platten – bereit, zum Abtransport in große Lastwagen verfrachtet zu werden. Auf deren Ladeflächen hatten die Helfer zuvor bereits Waschmaschinen, Trockner und Wickelkommoden gehievt.

„Wir sind seit heute Vormittag gegen 11 Uhr hier“, berichtete Stefan Panthel, zweiter Vorsitzender von Unitas Haan, in einer kleinen Arbeitspause. Der Handball-Oberligist ist bekanntlich in der Sporthalle an der Adlerstraße zuhause – eigentlich, denn schließlich wurde die Sportstätte im Zuge des Ukraine-Krieges zur Flüchtlingsunterkunft. Beschlossen hatte das am 29. März der Stadtrat – nach entsprechender Empfehlung der Verwaltung. Insbesondere für die zweite April-Hälfte waren die Prognosen von einem starken Anstieg an Zuweisungen ausgegangen.

Info Städtische Unterkünfte und Privatwohnungen Anzahl In sieben Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Haan sind derzeit mehr als 200 Obdachlose und Flüchtlinge aus aller Welt untergebracht. Größtes Objekt Die größte dieser Einrichtungen gibt es in Gruiten. Privat Mehr als 300 Flüchtlinge leben zudem laut Verwaltung in Privatwohnungen. Informationen im Internet unter: www.haan.de

So richtete man die Halle für 150 Menschen aus den Kriegsgebieten her – mit allem, was es brauchte: Der Boden wurde abgedeckt, das Deutsche Rote Kreuz installierte Fluchttreppen. Dort, wo sonst sportliche Wettkämpfe stattfinden, stellte das Technische Hilfswerk 75 Etagenbetten auf und half zudem mit Bierzeltgarnituren, Geschirr und Besteck aus. Die Stadt erstellte ein neues Brandschutzkonzept und verpasste der Halle noch einen WLan-Anschluss. Zur Betreuung der Kriegsvertriebenen holte man neben städtischem Personal schließlich die Malteser ins Boot.

Die Sportler wiederum zwang die Situation naturgemäß zum Improvisieren. Schulsport am Gymnasium fand oftmals im Freien statt, und die Vereine wichen in andere Sportstätten aus. Unitas zum Beispiel spielte in Hilden, trainierte beim Bergischen HC in Solingen und fand auch in Wuppertal Unterstützung. „Wir sind sehr dankbar dafür“, betonte Panthel. Nun kehren Vereine und Schüler zurück. Denn gebraucht wurde die Halle als Notunterkunft letztlich nicht: Niemand musste an diesem Ort übernachten. Das lag wohl auch am starken ehrenamtlichen Einsatz vieler Haaner, die private Räume zur Verfügung stellten und sich als Gastfamilien anboten. Aber auch die Stadt mietete Wohnungen an und brachte städtische Unterkünfte auf Vordermann. „Wir sind froh, dass wir diese Halle hatten, aber natürlich sind solche Unterkünfte die ultima ratio“, betonte Haans Sozialdezernentin Annette Herz.

Dass der Rückbau so schnell und reibungslos ablief, ging letztlich auf eine Initiative Stefan Panthels zurück, der viele freiwillige Helfer von Vereinen und befreundeten Unternehmen mobilisierte. „Er ist ein Menschenfänger“, lobte etwa Ex-Unitas-Vorstand Achim Görke, während er mit den Mitstreitern Metallgeländer und andere Materialien in Richtung Lkw räumte. Auch Martin Blau vom Metallbauunternehmen Blau & Sohn – wie Görke im Förderverein der Unitas aktiv – und die Gebäudereinigung Raddatz halfen beim Rückbau der Halle tatkräftig mit. Diese Unterstützung sparte die Stadt laut Verwaltung Zeit und Geld. Kritik äußerte Annette Herz hingegen in Richtung Land: „Wir hoffen darauf, dass das Flüchtlingsmanagement optimiert wird.“ Nun folgt an der Adlerstraße noch eine Endreinigung. Dann ist die Halle ab Beginn des neuen Schuljahres in einer Woche wieder frei.