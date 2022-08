Konzepte fehlen in Hilden und Haan : Kein Hitze-Aktionsplan, aber viele Ideen

Wasserspender gibt es in Haan gleich an mehreren Stellen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Hilden/Haan Hilden und Haan teilten jetzt auf Anfrage mit, sie unternähmen auch so jede Menge Anstrengungen, um den Auswirkungen der Klima- und Temperaturkrise Herr zu werden.

So hoch ist die Lärmbelästigung der Bahn in Hilden und Haan

Bundesamt zeigt Statistik : So hoch ist die Lärmbelästigung der Bahn in Hilden und Haan

Auch in der Nachbarstadt gibt es zahlreiche Aktivitäten gegen die Hitze-Auswirkungen: „Als kleine aber wirkungsvolle Maßnahme“ hat die Stadt Haan nach eigenen Angaben in Kooperation mit den Stadtwerken bereits vor einiger Zeit Trinkwasserspender in der Innenstadt, vor dem Stadtbad und am Alten Markt, aufgestellt.