Ende der Sommerferien in Hilden und Haan : Wenn der Sommerurlaub zu Ende geht

Durch spontane Erholungspausen - wie hier an der Wassertretanlage am Dorfanger in Gruiten – lässt sich das Urlaubsgefühl erhalten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Die Polizei kündigt für Samstag Kontrollen der Reiserückkehrer an. Auch wer nach stundenlanger Fahrt nach Hause will, sollte gewappnet sein. Wie sich das Urlaubsgefühl in den Alltag verlängern lässt, verrät eine Beraterin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Die Kreispolizei hat für den kommenden Samstag Stichprobenkontrollen der Reiserückkehrer am Ende der großen Schulferien angekündigt. Bereits ab Samstagmorgen sollen Autos, Wohnmobile, Wohnwagen, Camper und Zweiräder aller Art überprüft werden. Die Kreispolizei beteiligt sich damit an einer landesweiten Aktion.

Aber warum werden ohnehin missgestimmte Rückkehrer im Kreis Mettmann auch noch vergleichsweise unfreundlich von der Polizei empfangen? „Wir möchten die Fahrer von Autos, Campern, Wohnwagengespannen sensibilisieren“, sagt Ulrich Löhe, Sprecher der Kreispolizei. Während am Ferienanfang vergleichsweise viele Verkehrsteilnehmer die Sicherheitsregeln für die Beladung ihrer Fahrzeuge, das Gesamtgewicht und die Positionierung schwerer Gegenstände peinlich genau beachteten, sinke erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit zu Ferienende. Oftmals werde dann am Abreisetag alles nur irgendwie rasch eingeladen.

Die Polizei will Reiserückkehrer an Autobahnen, Rasthöfen und Parkplätzen kontrollieren. Foto: dpa/David Young

Info Damit die Rückreise sicher gelingt Tipps der Polizei Auch für die Rückfahrt aus dem Urlaub gilt: - die Ladung sicher verstauen - Warndreieck und Verbandskasten griffbereit haben -alle Personen und Tiere im Auto anschnallen - Wasserflaschen und Handtaschen können bei Vollbremsungen zu Geschossen werden – sicher verstauen. - bei Wohnmobilen und Wohnwagen das zulässige Gesamtgewicht beachten

Doch wurde alles sicher verzurrt? Sind die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert? Wurden genug Pausen eingelegt? Ist die Geschwindigkeit angemessen? All diese Fragen sollen bei den Kontrollen am Samstag eine Rolle spielen. Polizeisprecher Löhe hofft, dass sich viele Ferienreisende ihre Tageszeitung an den Ferienort nachsenden lassen und durch diesen Beitrag informiert sind. Und das Anliegen der Polizei verstehen – auch wenn jemand zuvor stundenlang unterwegs war und möglicherweise Familienmitglieder nach einer raschen Heimkehr rufen: „Dennoch kann es passieren, dass man in eine der Stichprobenkontrollen gerät.“ Sie solle in erster Linie die Sicherheit für die Kontrollierten erhöhen.

Die Kreispolizei will sich aber nicht nur um die motorisierten Ferienheimkehrer kümmern. Auf dem Panoramaradweg etwa werden Verkehrssicherheitsberater der Polizei unterwegs sein, um mit den dort Radelnden zu sprechen. Es gehe vor allem um Informationen zu dem Thema „Sicher mit dem Fahrrad/Pedelec im Urlaub“.

Die Kriminalprävention der Kreispolizei bietet am Samstag von 10 bis 15 Uhr eine Telefon-Hotline zum Thema Urlaubssicherheit (#SicherindenUrlaub) an. Für viele Bürger ohne schulpflichtige Kinder gehe es ja erst jetzt in die Ferien. Kriminalhauptkommissarin Kristin Schöffl steht unter der Rufnummer 02104 9827777 für individuelle Gespräche bereit. Fragen wie „Wie kann ich mich in einem Hotelzimmer, einer Ferienwohnung oder auch privat vor einem Diebstahl schützen?“, „Worauf muss ich achten, um nicht Opfer eines Betruges zu werden?“ und „Wo kann ich Wertgegenstände im Urlaub und auf Reisen sicher aufbewahren?“ können beantwortet werden. Wenn Einbrecher Urlaubsabwesenheiten ausnutzen oder Diebe nicht nur die Urlaubskasse, sondern auch gleich Ausweisdokumente und Kreditkarten stehlen, ist die Urlaubsfreude rasch verflogen.

Das Thema der „rasch verfliegenden Urlaubsfreude“ hat natürlich nicht nur eine polizeiliche Seite. Kann es gelingen, die Ferienstimmung hinein in den Hildener und Haaner Alltag zu verlängern? Mit dieser Frage hat sich Mabel Stickley befasst, die psychologische Beratung anbietet. Sie rät dazu, alle Sinne einzusetzen, um das Zuhause und den Urlaub miteinander zu verbinden: „Mit Gerüchen, Geräuschen oder Musik kann man sich die Urlaubstage rasch wieder in Erinnerung rufen“, sagt Stickley. Am Urlaubsort duftete es nach Zitronen? Dies, Gewürze oder Tees, bauen eine Brücke zu den Erinnerungen.