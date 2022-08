Feuerwehr Haan : Ungewöhnlicher Schlangen-Einsatz

Dieses Bild von der Schlange am Kaisersbusch veröffentlichte die Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Eine offenbar leblose Schlange im Grünstreifen, meldete ein Anrufer am Mittwochmorgen am Kaisersbusch. Bei ihrem Eintreffen erlebten die Einsatzkräfte eine große Überraschung.

(peco) „Zwischen zwei spitzen Steinen saßen zischende Schlangen“: Es ist nicht bekannt, ob die Mitarbeiter der Feuerwehr Haan diesen alten deutschen Zungenbrecher kennen. Doch er wäre für sie jetzt fast wahr geworden. Am Mittwochmorgen ging ein Notruf ein, der den Fund einer Schlange am Kaisersbusch meldete. „Umgehend machten wir uns auf den Weg“, berichtet Feuerwehrsprecher Mirko Braunheim. Der Einsatz sei in jeder Hinsicht ungewöhnlich verlaufen. „Vor Ort trafen wir auf eine offenbar leblose Schlange im Grünstreifen“, erzählt Braunheim weiter – ein großes Exemplar. Nachdem der Bereich abgesperrt wurde, kam die Entwarnung. Ein Nachbar teilte mit, bei dem Tier handele sich um eine täuschend echt aussehende Styropor-Schlange. Ob ihr Besitzer vielleicht auch noch einen weißen Kunststoff-Hai im Gartenteich platziert hat, ist unbekannt.