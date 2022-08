Nachruf : „Wir sind Haan“ trauert um eine Mit-Gründerin

Haan Ute Melchior-Giovannini ist tot. Sie starb in der vorigen Woche im Alter von 72 Jahren. Am 10. August nehmen die Haaner und Freunde aus dem Seniorennetzwerk Abschied.

Ute Melchior-Giovannini ist tot. Sie starb in der vorigen Woche im Alter von 72 Jahren. Vor elf Jahren hat Ute Melchior-Giovannini mit ihrem Mann Kurt-Eugen Melchior das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ ins Leben gerufen und all die Jahre mit Freude die Fäden in der Hand gehalten. Im Netzwerk wurden und werden Interessen zusammengebracht. Eine Vielzahl von Gruppen bietet gemeinsame Freizeitgestaltung ebenso wie hilfreiche Anregungen. Die ungezählten Kontakte untereinander bereichern das Leben. „Bewundernswert war ihre unerschütterliche Zuversicht in allen Lebenslagen. Sie hatte stets ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte und ihre Lebensfreude war wirklich ansteckend“, heißt es in einem Nachruf des Senioren-Netzwerkes. Sie schenkte ihren Mitmenschen grenzenloses Vertrauen und kommunizierte mit ihnen immer auf Augenhöhe. „Das schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. Und das trifft voll und ganz auf Ute zu“, zieht das Seniorennetzwerks im übertragenen Sinne den Hut vor Ute Melchior-Giovannini, die die „Chapeau!“-Initiative vor Jahren ins Leben rief und damit Ehrenamtler und ihre wertvollen Leistungen in den Blickpunkt rückte.