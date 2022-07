Arbeit im Kreis Mettmann : Es sind noch knapp 1000 Ausbildungsplätze nicht besetzt

Kreis Mettmann Auf jeden Suchenden kommen 1,4 Ausbildungsstellen – lockt die Arbeitsagentur Mettmann. Zum ersten Kontakt gibt es eine Liste mit Praktikumsangeboten.

Besser kann das Verhältnis kaum sein: Bei der Agentur für Arbeit Mettmann sind zurzeit 693 junge Frauen und Männer registriert, die noch in diesem Jahr eine Berufsausbildung beginnen wollen. Zugleich sind bislang 965 Ausbildungsplätze in der Region für 2022 nicht besetzt. Rein rechnerisch hat daher jeder Suchende die Wahl zwischen 1,4 Ausbildungsstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Bewerber um 1,9 Prozent gestiegen, die Menge der Ausbildungsstellen hingegen sank um 0,5 Prozent.

Nur zur Erinnerung: In manchen Branchen beginnen an diesem Montag, dem 1. August, die neuen Azubis ihre Ausbildung. Ganz viele Firmen und Schulabgänger aber haben noch gar nicht zusammengefunden. Deshalb startet der Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, Karl Tymister, seinen nächsten Werbeblock: „Es gibt im Kreis Mettmann mehr freie Stellen als Ausbildungssuchende. Knapp 1000 Ausbildungsstellen in fast allen Bereichen sind frei. Wer noch eine Ausbildungsstelle sucht, sollte die Hoffnung nicht aufgeben, sondern sich schnell an die Berufsberatung wenden.“