Schulen und Kitas in Haan : Stadt lobt sich für Kinderfreundlichkeit

Schon die Kleinsten werden in Haan nach Auskunft der Stadt gefördert und darin bestärkt, möglichst bald auf eigenen Füßen zu stehen. Foto: dpa/Christian Charisius

Haan Was in Haan an Schulen, Kitas und Co. so alles für den Nachwuchs getan wird, hat die Stadt versucht, jetzt einmal gebündelt aufzulisten.

Die fünf städtischen Grundschulen können sich nach den Sommerferien auf insgesamt 320 neue Schülerinnen und Schüler freuen, die ihrem Start in die Schullaufbahn meist schon entgegenfiebern. Doch nicht nur für sie, sondern auch für Kita-Kinder, Tagespflege-Zwerge und mehr hat die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung einmal aufgelistet, was in Haan denn so alles für den Nachwuchs getan wird.

Grundschulen „72 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an Grundschulen in Haan nehmen eine Ganztagesversorgung im Rahmen der OGS-Betreuung in Anspruch“, heißt es da. Mindestens eine Klasse pro Jahrgang werde im Rahmen des so genannten „rhythmisierten Ganztages“ unterrichtet, an der Grundschule Mittelhaan sogar zwei von drei Eingangsklassen. Diese Form des Ganztags zeichnet sich durch eine sinnvoll rhythmisierte Verteilung von Unterrichtszeiten auf den Vor- und Nachmittag aus. So werde ein angemessenes Verhältnis von An- und Entspannungsphasen sowie frei gestaltbarer Zeit für die Kinder und ausgerichtet auf deren Biorhythmus geschaffen. Beim rhythmisierten Ganztag nehmen alle Kinder einer Klasse an dem Angebot teil. Eine weitere Besonderheit ist, dass aus Lehr- und OGS-Kräften Tandems gebildet werden, die teilweise parallel den Unterricht begleiten und den Ganztag im Team planen und umsetzen. „Die Gestaltung des rhythmisierten Ganztags ist überaus flexibel und kindgerecht. Zudem können die Kinder ganzheitlich gefördert werden“, betont die Stadt. Ergänzt wird das Angebot vom so genannten „Additiven Ganztag“. Hier findet ganz klassisch vormittags Unterricht statt, der nachmittags durch ein sozialpädagogisch hochwertiges Angebot aus Hausaufgabenbetreuung, AGs, freiem Spiel und Projekten ergänzt wird. Drittes Standbein der Betreuung ist die „verlässliche Grundschule“ von 8 bis 13 Uhr. Dort wird unabhängig vom Stundenplan eine Betreuung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 6. Schulstunde garantiert. Inklusive der Betreuung von 8 bis 13 Uhr liege die Betreuungsquote in den städtischen Haaner Grundschulen aktuell sogar bei über 80 Prozent, heißt es in der Mitteilung weiter. Damit sei Haan auch mit Blick auf benachbarte Kommunen bereits sehr gut aufgestellt für den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/27.

Kitas und Kindertagespflege „Haaner Eltern finden für ihren Nachwuchs viele Angebote in Kitas beziehungsweise in der Kindertagespflege vor“, betont die Stadt. Dabei herrsche eine lebendige Trägervielfalt. Eltern haben grundsätzlich die Wahl, welcher Träger und welche Konzeption für die frühkindliche Bildung ihnen für die Betreuung ihrer Kinder wichtig ist. „Klappt es mit der Wunsch-Kita oder der priorisierten Tagespflegestelle nicht, informiert das Jugendamt gern über Alternativen und führt darüber hinaus Wartelisten“, heißt es weiter. Aktuell seien vereinzelte Plätze frei. Bei Bedarf stehen der Jugendhilfeplaner der Stadt sowie die Fachberatung Kindertagespflege für Auskünfte zur Verfügung (Tel. 02129 911-487 bzw. -482 oder -483).

Weiterführende Schulen Nach dem Auslaufen der Haupt- sowie der Realschule zum Ende des vergangenen Schuljahres versichert die Stadt, mit der Gesamtschule und dem Gymnasium werde allen jungen Haanerinnen und Haanern ein breites Bildungsangebot nach erfolgreichem Abschluss der Grundschule geboten. Der Neubau des Gymnasiums sei „ein wichtiges gemeinsames Projekt der Bürgermeisterin und des Rates der Stadt Haan“ gewesen. Auch für die Gesamtschule seien „erhebliche Investitionen geplant, um den Aufbau der Oberstufe mit dem Neubau der Mensa und weiteren Unterrichts- und Verwaltungsräumen zu unterfüttern“. Hinzu komme das Angebot der Stadt Haan, allen Schülern der Jahrgangsstufe 5 und 9 (im Gymnasium) beziehungsweise der Jahrgangsstufe 6 und 10 (in der Gesamtschule) eigene iPads zur Verfügung zu stellen, wenn sie privat noch keine derartigen Geräte besitzen. Auch zukünftig sollen pro Jahr jeweils zwei Jahrgänge ausgestattet werden.