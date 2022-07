Leichtathletik : Mit Spenderherz beim Citylauf

Vor drei Jahren beendete Elmar Sprink in Korschenbroich den Elitelauf über zehn Kilometer in 41:07 Minuten. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Korschenbroich Zur 32. Auflage des internationalen Events kehrt Elmar Sprink (50) am 11. September nach Korschenbroich zurück. Vor zehn Jahren wurde ihm ein neues Herz eingesetzt.

Sein Ziel, den Elitelauf über zehn Kilometer in einer Zeit um oder bestenefalls sogar unter 40 Minuten zu beenden, hatte Elmar Sprink vor drei Jahren bei seinem Start in Korschenbroich in 41:07 Minuten zwar verfehlt, doch weil ihm der Citylauf mit bleibenden Erinnerungen versorgt hat, kehrt er am 11. September zu dessen Comeback nach coronabedinger Zwangspause zurück.

Diesmal nimmt der inzwischen 50-Jährige, vor fast genau einem Jahrzehnt nach seiner Herztransplantation quasi zum zweiten Mal geboren, „just for fun“ nur die fünf Kilometer lange Distanz in Angriff. Denn der Ausnahmesportler, dem am 9. Juni 2012 am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen mit 41 ein neues Herz eingesetzt worden war, startet am 28. August beim Ironman in Kanada. „Den bin ich damals schon mal mit meinem alten Herzen gelaufen und möchte die Herausforderung nun ein zweites Mal annehmen.“

Info Für Korschenbroicher Citylauf anmelden Verschoben Der 32. Internationale Korschenbroicher Citylauf ist wegen der Coronakrise vom 3. April auf den 11. September verschoben worden. Anmeldung https://citylauf-korschenbroich.com/anmeldung/

Am 10. September nimmt er an einer Wohltätigkeits-Radtour in Köln teil und hält einen Vortrag, denn auch als Coach ist er gefragt. Seine Themen liegen auf der Hand: Motivation, Willensstärke, Durchhaltevermögen, Ziele setzen und erreichen, Umgang mit Rückschlägen, Veränderung, Gesundheit. Mit seiner Geschichte – Elmar Sprink hat darüber ein Buch geschrieben (Herzrasen 2.0 – mit Spenderherz zum Ironman, Verlag Delius Klasing) – möchte er anderen Menschen Mut machen. Und er möchte deutlich machen, wie wichtig Organspenden sind. Schon 2017 stand er mit seinem Buch bei der Korschenbroicher Sportlerehrung als Ehrengast auf der Bühne. Ein bewegender Auftritt. Fast intime Momente, die er nie vergisst: „Ich habe den Ort und die Runden – immer wieder am Kirchturm vorbei – genau vor Augen. Ich war sehr überrascht, wie viel insgesamt in Korschenbroich los war. Eine tolle Atmosphäre! Und krass fand ich auch, woher die Läuferinnen und Läufer alle kamen und welche Leistungen sie an den Tag gelegt haben. Das ist schon sehr spannend für einen vergleichsweise kleinen Ort – der Lauf ist in der Szene echt bekannt.“