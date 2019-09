Haan : Musikgenuss auf der grünen Wiese

Das dritte Open-Air-Orchesterkonzert lockt 1200 Besucher auf den Karl-August-Jung-Platz. Die Bergischen Symphoniker bieten buntes Programm.

1200 Besucher haben am Sonntagnachmittag das Open Air Orchesterkonzert der Bergischen Symphoniker aus Solingen auf dem Karl-August-Jung-Platz in Haan besucht. Das konnte Bürgermeisterin Bettina Warnecke so genau sagen, weil ein städtischer Mitarbeiter die Besucherzahl mit Hilfe eines Zählgerätes genau ermittelt hatte. Die Bürgermeisterin war mächtig stolz auf ihre Haaner, die trotz der schlechten Wetterprognosen in Scharen gekommen waren. Bis zum Schluss hatte die Wetter-App Regen vorausgesagt. Der kam aber nicht. Und die für die wertvollen Musikinstrumente gefährlichen Niedrigtemperaturen blieben auch aus.

Star des frühherbstlichen Nachmittags war die Mezzosopranistin Anna Werle. Wie bei einer Operngala üblich, wechselte sie sogar für das Publikum ihre Garderobe. Während sie zuerst in elegantem Schwarz erschien, sang sie nach der Pause in frischem Türkis – immer aber mit großem Charme. Sie sang die Arie der Grande Duchesse von Offenbach, aus der Fledermaus „Ich lade gern mir Gäste ein“, das Liebeslied der Helena von Eduard Strauß und später „Don’t cry for me Argentina“. In der der eingeforderten Zugabe aber lief sie zur Hochform auf, als sie Franz Lehars ungarische Czárdás-Melodien sang.