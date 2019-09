Haan : Kita Bollenberger Busch feiert 25. Geburtstag

Info

19 Kindertageseinrichtungen mit 65 Gruppen gibt es in Haan.

1149 Plätze bieten alle zusammen; es gibt aber Überbelegungen. Betreut werden 1175 Kinder.

Integrative Plätze gibt es am Bollenberger Busch (16), an der Käthe-Kollwitz-Straße (6), in der Privaten Kindergruppe Bachstraße (2) und je einen in den Kitas Düsselberger Straße und Heinhauser Weg.