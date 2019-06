Open-Air Konzert : 700 Besucher bei Jazzkeller-Open-Air-Konzert

Krefeld Erstes Sommer Open-Air lockt zahlreiche Besucher.

(svs) Rund 700 Besucher bevölkerten am Samstagabend die Lohstraße am Behnisch-Haus, um beim ersten Sommer-Open-Air des Jahres im Jazzkeller gemeinsam mit den Bands Construction Set und SMOT zu feiern. Letztere nutzte das Konzert als offizielle Vorstellung ihres neuen und ersten Albums „move like you’ve never moved before“. Als „Hutkonzert“ war der Eintritt frei und die Besucher spendeten einen Betrag ihrer Wahl. Der Andrang war so groß, dass sogar die Getränkeversorgung gegen zwei Uhr in der Nacht versiegte. Dem Jazzkeller ging das Bier aus. Das gute Wetter und die sehr gute Stimmung der Anwesenden hatte durstig gemacht.