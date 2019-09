Haan : Kreis weist Aufsichtsbeschwerde gegen Warnecke ab

Haan Landrat Thomas Hendele hat laut einer Sprecherin des Kreises auch die Vorwürfe von WLH-Chefin Maike Lukat gegen Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke geprüft. Die Dienstaufsichtsbeschwerde scheint damit vom Tisch zu sein.

Dies ließ Landrat Thomas Hendele (CDU) jetzt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigen. Eine Sprecherin des Kreises teilte mit, man werde sich inhaltlich zwar nicht äußern, der Landrat habe sich in seiner Stellungnahme an die Bürgermeisterin jedoch nicht nur auf Warneckes Selbstanzeige bezogen, sondern auch auf die Anzeige der WLH-Chefin. Lukat sei mittlerweile darüber auch informiert worden.

WLH-Vorsitzende Maike Lukat kündigte in einer ersten Stellungnahme an, dass sie den Fall nun an die Fachauaufsicht des Landes weitergeben wird.