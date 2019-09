Haan : Großes Fest vor dem Umzug

Ab Herbst wird das Haus an der Kirche umgebaut. Vorher dem Umzug feiert der Weltladen ein Fest für alle Sinne.

Das Fest beginnt am Freitag, 13. September, um19 Uhr im Haus an der Kirche. Johannes Börger, Initiator des Vereins Lichtblick Nepal aus Schmallenberg referiert zum Thema „Entwicklungen in Nepal nach den Erdbeben“. Bei seiner Arbei als Entwicklungshelfer vor mehr als 40 Jahren in Nepal lernte Börger seine heutige Ehefrau Alka kennen und lieben. Er betrachtet Nepal als seine zweite Heimat, womit auch sein Engagement und seine leidenschaftliche Verbindung zu diesen Menschen sich leicht erklärt. In der Kirche wird Johannes Börger von seinen Erfahrungen und der Arbeit des Vereins in Nepal berichten. Er wird den Gästen seine „zweite Heimat“ in Bildern vorstellen.