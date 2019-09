Haan : Die Bergischen Symphoniker gastieren in Haan im Park

Die Bergischen Symphoniker gastieren in Haan im Park

So begeistert waren die Besucher 2018 beim Gastspiel der Smetana Philharmoniker Prag im Haaner Park. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Haan (ilpl) Am Sonntag ist es wieder so weit: Auf dem Karl-August-Jung-Platz findet ein hochkarätiges Open Air Konzert statt. Diesmal kommen die Bergischen Symphoniker unter der Leitung von Johannes Braun vorbei.

So dürfen sich Zuhörer beispielsweise auf bekannte Lieder, wie „Don’t cry for me Argentina“ aus Evita freuen.