Haan : „Maria 2.0“ ist in Haan angekommen

Haan Rund 60 Besucher kamen zu einem Informationsabend ins katholische Forum. Sonntag sollen weiße Schals im Gottesdienst ein Zeichen für Unterstützung sein.

Eine frisch gebildete Initiativgruppe aus Frauen der Gemeinde in Haan und Umgebung hatte die Veranstaltung organisiert und dazu Barbara Issel, die Geschäftsführerin des Diözesenverbandes in Münster der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD), eingeladen. Issel berichtete über die Anfänge und Hintergründe der Bewegung. Sie freut sich, dass sich die Bewegung so schnell ausbreitet und auch, dass auch in Haan so viele Interessierte gekommen sind: „Ich denke, dass die Zeit reif ist, sonst würde die Bewegung nicht so viele Anhänger finden. Die Frauen sind auch mutiger geworden. Jeder engagiert sich auf seine ganz eigene Weise, und zwar so, wie es in ihren Gemeinden am Besten angenommen wird.“