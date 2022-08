Ausblick auf das Weinfest in Haan : Französische Spezialitäten und Wein locken

Haan Am letzten August-Wochenende wird der Park Ville d’Eu wieder zu einem Anziehungspunkt. Dann wird das traditionelle Weinfest gefeiert, dem der französische Markt einen besonderen Rahmen gibt.

Für gute Stimmung während des dreitägigen Festes werden verschiedene Musiker und Musikgruppen sorgen. „Es sind alles Walking Acts“, verrät Schälte. „Sie laufen herum und spielen. Das kommt gut an, denn sie gehen auf die Gäste ein.“ So ist am Freitag Matthieu Pallas mit dem Akkordeon auf dem Fest unterwegs. Am Samstag wird es Jazz und Funk von den „Happy Gangstas“ zu hören geben und am Sonntag spielt die Haaner Dixi Band mit Volker Albrecht.