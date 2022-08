Frontalzusammenstoß in Haan : Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Haan Zwei Schwerverletzte und Sachschaden von rund 35.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Montagnachmittag auf der Hochdahler Straße in Haan ereignete.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war ein 36-jähriger Solinger gegen 16.45 Uhr mit seinem Opel Vivaro in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Plötzlich kam ihm auf seiner Fahrbahn ein schwarzer Mercedes-Benz ML entgegen. Der 36-Jährige hupte und versuchte durch ein Bremsmanöver, einen Zusammenstoß zu verhindern, Doch vergeblich. Auf Höhe der Hausnummer 119 kollidierten beide Autos frontal miteinander. Der 66-jährige Fahrer des Mercedes sowie der 36-jährige Opel-Fahrer wurden so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.