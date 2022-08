Solinger in Haan verunglückt : Zwei Männer bei Zusammenstoß verletzt

Solinger in Haan verunglückt

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro Foto: Polizei Mettmann

Haan Bei einem Frontalzusammenstoß in Haan ist ein Solinger am Montag ebenso wie der andere Fahrer schwer verletzt worden. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das war geschehen: Ein 36-jähriger Mann aus Solingen war laut seiner Angaben gegenüber der Polizei auf der Hochdahler Straße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Gegen 16.45 Uhr kam ihm auf seiner Fahrbahn ein schwarzer Mercedes-Benz ML entgegen. Der 36-Jährige hatte noch gehupt und versucht, zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Auf Höhe der Hausnummer 119 kollidierten beide Autos frontal. Der 66-jährige Fahrer des Mercedes sowie der 36-jährige Opel-Fahrer wurden so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.