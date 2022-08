Personal zieht um : Sparkasse setzt in Unterhaan ab 2023 komplett auf Selbstbedienung

Mit dem Sparschwein in die Filiale: Diese Zeiten sind laut Sparkasse längst vorbei. Foto: dpa/Martin Schutt

Haan Die Zweigstelle in Unterhaan bleibt zwar als sogenannte SB-Filiale bestehen, die Mitarbeiter wechseln ab Januar jedoch an die Kaiserstraße.

Die Stadt-Sparkasse Haan zieht ihre Mitarbeiter ab 1. Januar kommenden Jahres aus der Filiale in Unterhaan ab und setzt sie im Haupthaus an der Kaiserstraße ein. Dies gab eine Sprecherin jetzt per Pressemitteilung bekannt. Die Zweigstelle in Unterhaan bleibt als sogenannte SB-Filiale bestehen.

Begründet wird der Schritt mit einem deutlichen Wandel im Verhalten der Kunden. Die seien früher hauptsächlich wegen Barzahlungs-Transaktionen, Kontoauszügen und Überweisungen in die Filialen gekommen. Neue digitale Gewohnheiten für den Zahlungsverkehr und andere Finanzdienstleistungen hätten inzwischen aber „merklich“ dazu geführt, „dass die Menschen in Haan und Gruiten Bankleistungen vollkommen anders nutzen“. Dies habe deutliche Auswirkungen auf die Frequentierung der Filialen.

„Wenn Sparkassenkunden heute ihre Filiale besuchen, geht es überwiegend um komplexe Themen wie eine Immobilienfinanzierung, eine Beratung zu Wertpapieren oder die Planung der Altersvorsorge“, heißt es in der Meldung weiter. Durch den Mitarbeiter-Umzug könnten an der Kaiserstraße künftig „besonders vielfältige und umfassende Beratungs- und Servicedienstleistungen angeboten werden. Denn für hochwertige Beratungen werden Mitarbeitende mit unterschiedlichen Fachkenntnissen an einem Ort benötigt“, betont die Sparkasse.

Die Filiale in Unterhaan wiederum erfreue sich durch ihre verkehrsgünstige Lage großer Beliebtheit bei der Nutzung der Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals. Das Selbstbedienungsangebot will die Sparkasse noch weiter verbessern. Ab Januar werde es um einen „Bargeld-Bringservice“ erweitert. Kunden könnten dann per Telefon Bargeld bestellen und es sich nach Hause liefern lassen.

Das Leistungsspektrum des hauseigenen KundenServiceCenters soll ebenfalls erweitert werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr (donnerstags bis 18 Uhr). Das Mitarbeiterteam des Centers kümmere sich um die alltäglichen Fragen, tätige im Kundenauftrag Überweisungen und unterstütze unter anderem auch beim Online-Banking.