Angebote starten in Haan : Anmelden zu drei Touren auf dem Panoramaradweg

Vom Panoramaradweg aus gibt es einen tollen Ausblick auf die niederbergische Landschaft. Die Aufnahme entstand am Viadukt in Heiligenhaus. Foto: Achim Blazy (abz)

Haan Der Panorama-Radweg Niederbergbahn zwischen Haan und Essen-Kettwig ist ein einzigartiger Rad- und Wanderweg und eine tolle und bequeme Möglichkeit, die Landschaften zu erkunden.

Jedes Jahr im Frühjahr und Sommer organisieren die Städte Wülfrath , Velbert , Heiligenhaus und Haan einige Aktionen auf und am Panorama-Radweg. Am kommenden Wochenende werden drei geführte Fahrrad- und Wandertouren angeboten. Eine Anmeldung ist noch möglich.

Eine geführte Radtour über 65 Kilometer beginnt am Samstag, 13. August, um 10.30 Uhr am Rathausparkplatz an der Kaiserstaße. Anmeldungen an: „rgross@wirsindhaan.de“.