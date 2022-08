Tödlicher Unfall : Mann wird in Haan von Auto überrollt

Mann wird in Haan von Auto überrollt

Haan Bei dem Versuch, einen wegrollenden Wagen aufzuhalten, ist am Samstagabend ein 50-jähriger Haaner überrrollt worden. Er starb noch im Rettungswagen.

Ein tragisches Unglück hat sich Samstagabend auf der Flemingstraße ereignet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 45-Jähriger gegen 18.50 Uhr seine beiden Kinder (3 und 6 Jahre) vor dem Haus Flemingstraße 17 in seinen geparkten Mercedes E 200 gesetzt und in ihren Kindersitzen angeschnallt. Anschließend unterhielt sich der 45-jährige neben dem Wagen mit zwei weiteren Personen, darunter der 50-jährige Haaner. Der Sechsjährige Sohn schnallte sich ab und stieg aus dem Wagen. Auch der Dreijährige schnallte sich ab, kletterte aber wohl nach vorne und löste versehentlich die Handbremse des Fahrzeugs. Der Pkw kam rückwärts ins Rollen.